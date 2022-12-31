Baba-oğula 4’er yıl hapis cezası

Ülkeye milyonlarca Euro şüpheli para getirdiği için tutuklanan Selim Tayşi ve aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi, 4’er yıl hapis cezasına mahkum edildi

Ülkeye milyonlarca Euro şüpheli para getirdiği için tutuklanan Selim Tayşi ve aynı ismi taşıyan oğlu Selim Tayşi’nin aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Fadıl Aksun, sanıkların işledikleri suçun Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı Hareket suçundan mahkum olduklarını belirtti.

Başkan Fadıl Aksun, sanıkları işlemiş oldukları suçlardan ötürü suçlu bulup mahkum ettiklerini ve ceza takdir ederken netice olarak sanıklara caydırıcı ceza vermeyi uygun bulup 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

