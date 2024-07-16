Baba oğul soygun yaptı

Lefkoşa’da araçtan inen 44 yaşındaki Mehmet Onurlu ile 17 yaşındaki oğlu, refüjde yürüyen Reza Nazarich'i feci şekilde darp edip, Nazarich'in elindeki çantayı zorla alıp kaçtı. Baba ve oğlu çok geçmeden polis tarafından yakalandı

Lefkoşa’da dün 05.30 sıralarında yaşanan soygunda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde aracıyla seyreden 44 yaşındaki Mehmet Onurlu ile yanında bulunan 17 yaşındaki oğlu G. Onurlu, yol ortasındaki orta refüjde yürüyen 21 yaşındaki Reza Nazarich'in yanında durarak araçtan indi.

Baba ve oğlu, Nazarich'i ciddi şekilde darp ederek sol el parmağının kırılmasına neden oldu ve ardından, Nazarich'in elinde bulunan çantayı zorla alarak içindeki öğrenci kimlik kartı, 1000 TL nakit para ve erkek parfümünü çaldı.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Mehmet Onurlu ile oğlu tutuklanarak gözaltına alındı.

“Soygun, vahim zarar, ciddi darp" suçlarından tutuklanan Mehmet Onurlu ile 17 yaşındaki G. Onurlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşma G.O.’nün yaşının reşit olmamasından dolayı kapalı otum olarak gerçekleştirildi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, 14 Temmuz 2024 tarihinde saat 05:20 Raddelerinde Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde Mercedes araç ile Gönyeli istikametine seyretmekte olan Mehmet Onurlu ve yanında yolcu olarak bulunan oğlu G.O.’nun orta refüj içerisinde yürümekte olan Reza Nazarich'in yanında durup araçlarından inerek, vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, sol el parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğratıp, akabinde elinde tutmakta olduğu el çantası içerisindeki öğrenci kimlik kartını, bin TL nakit parasını ve 200 TL değerindeki Black Afgano marka erkek parfümünü zorla alarak soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlıların hakkında ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

