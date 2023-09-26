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Baba da serbest kaldı

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Baba da serbest kaldı
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Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde yaşadığı apartmanın oto parkında ölü bulunan 23 yaşındaki Muhammed Bedi Avcı’nın babası Abdulkerim Avcı’nın yaşanan  ölümle akalası olmadığı belirlendi.  Olayın ardından tutuklanan baba Avcı 5 gün süre tutukluluğun ardından dün sabah mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.  Daha önce de Muhammed Bedi Avcı’nın annesi Hülgan Avcı ve kardeşi Harun Suphi Avcı tutuklanmış, suçsuz oldukları anlaşılarak, serbest bırakılmışlardı.
Muhammed Avcı, 19 Eylül 2023 tarihinde Lefkoşa’da kalmakta olduğu 3 katlı apartmanın damından, 11 metre yükseklikten düşerek, hayatını kaybetmişti.
 
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