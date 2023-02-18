Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde muhasebe sorumlusu olarak görev yaparken, hesaplar üzerinde oynayarak hastaneye ait parayı çalan Ayhan Azizoğlu’na üç yıl hapis cezası verildi

Lefkoşa’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde muhasebe sorumlusu olarak görev yapan Ayhan Azizoğlu, hesaplar üzerinde oynamak ve hastaneye ait parayı çalmak suçundan yargılanıyordu .

Lefkoşa’da 2013 ile 2015 yılları arasında işlenen Kamu görevlisi tarafından sirkat ve Görevi kötüye kullanma suçlarıyla yargılanan Ayhan Azizoğlu’nun aleyhindeki karar dün açıklandı. Azizoğlu'na üç yıl hapis cezası verildi.

Davası 4 yıl sonra kendisine ikame edilen Ayhan Azizoğlu, faizleriyle birlikte 275 bin TL ödeyerek, devletin zararını tazmin etti.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 2013 ile 2015 yılları arasında görev yapan Ayhan Azizoğlu’nun yatılı ve kendi kendine yetemeyecek durumdaki hastalara ait 129 bin 600 TL’yi sirkat etmekle suçlu buldukların açıkladı.

Barkın, bu hususun suçun vahametini artırdığına değinerek, kamu görevlisi olan sanığın görevini kötüye kullanarak, kamu menfaatine zarar vermesi sanığın aleyhine değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, oybirliği ile üç yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

