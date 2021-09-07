Ayrı yaşadığı eşine küfür etti, mahkeme affetmedi

Girne’de Ömer Hasar adlı kişi, ayrı yaşamakta olduğu eşine cinsel taciz suçundan tutuklandı

Girne’de meydana gelen cinsel taciz suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ömer Hasar dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kader Artan olayla ilgili bulguları aktardı. Artan huzurda bulunan zanlı Ömer Hasar’ın 3 Eylül 2021 tarihinde saat 20.48'de kullanımında bulunan telefon hattı ile ayrı yaşamakta olduğu eşi isminin baş harfleri S.H’in kullanımında bulunan hattı arayarak "o…puluk yapıyorsun biliyorum fahişe olmuşsun sen" demek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Polis zanlının aynı gün yapılan şikayet üzerine tutuklandığını yapılan ilk soruşturmasında kendisinin aramadığını ve herhangi bir kötü söz söylemediğini beyan ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ayni kadına karşı benzer suçtan teminatı bulunduğunu söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

