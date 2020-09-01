Ayrı olduğu eşini taciz etti

Mağusa'da çocuğunu okula göndermediği gerekçesiyle ayrı olduğu eşini taciz eden Sadık Gültekin tutuklandı

Mağusa’da eski eşi ve eski kayınvalidesini telefonla arayıp defalarca mesaj atıp taciz ettiği gerekçesi ile şikayet üzerine tutuklanan Sadık Gültekin dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

“Telefonda tacizlik” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamaları ile ilgili hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminata bağlanan zanlı Gültekin tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Polis, tutuklanarak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şubeye celp edilen zanlı Gülktekin’in üstünde yapılan aramada ise tasarrufunda 17 cm uzunluğunda bıçak tespit edildiğini açıkladı.



ÜSTÜNDE BIÇAK, NEFESİNDE ALKOL TESPİT EDİLDİ

Kıbrıspostası’nın haberine göre, olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Şükrü Hafız mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Sadık Gültekin’in 30 Ağustos 2020 tarihinde akşam saatlerinde Mağusa’da kullanımındaki cep telefonu ile boşanmış olduğu eski eşine kızını okula göndermediği gerekçesiyle defalarca mesaj atıp arayarak telefonda taciz ettiğini açıkladı.

Ayni gün zanlının yine cep telefonu ile eski kayınvalidesini de arayarak kızı okula gitmediği gerekçesiyle telefonda taciz ettiğini belirten Hafız, zanlının şikayet üzerine tespit edilip Adli Şubeye celp edildiğini kaydetti.

Zanlının yapılan üst aramasında ise cebinde 17 cm unluğunda sivri uçlu bıçak tespit edildiğini belirten Hafız, zanlının nefesinin alkol kokması üzerine yapılan alkol testinde ise nefesinde yüzde 106 promil alkol tespit edildiğini kaydetti.

Zanlının 2019 yılında eski eşine karşı ciddi darp ve darp suçu, 2020 yılında polisi darp ve görevinden men suçu işlediğini belirten Hafız, zanlının yine 2020 yılında tecavüzkar alet taşıma, kavga, uygunsuz tavır ve hareket suçu işlediğini açıkladı. Yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Hafız, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

