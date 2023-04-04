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Aylar sonra teslim oldu

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Lefkoşa-Girne anayolunda geçtiğimiz yıl polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve kovalamaca esnasında 2 polise 3 el ateş eden şahıslardan biri olan Salih Mavideniz aylar sonra teslim oldu

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Aylar sonra teslim oldu
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Lefkoşa-Girne anayolunda 2022 yılında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymadıkları, yaşanan kovalamaca esnasında 2 memura 3 el ateş ederek katle teşebbüs ettikleri belirtilen şahıslardan biri olan Salih Mavideniz aylar sonra teslim oldu. Zanlı mahkemeye çıkarılarak, hakkında 5 gün tutuklama emri alındı.
Soruşturmayı yapan polis, olayın 12 Mayıs 2022 tarihinde saat 22.30 meydana geldiğini anımsattı. Polis, görevli ekiplerin rutin kontroller kapsamında Lefkoşa’ya doğru seyreden FM 849 plakalı Van araca ‘dur’ ihtarı yaptığını söyledi.
Polis memuru, dur işaretine uymayan araç sürücüsünün, Boğaz bölgesinden Dikmen’e doğru gitmeye başladığını açıkladı. 
Polis memuru, ekiplerin durumdan şüphelenerek kaçan aracın peşinde düştüğünü anımsattı.
Polis, araçta bulunan zanlıların Dikmen’den Taşkent’e giden yola girdiklerini, kendilerini takip eden 2 görevli memurunun aracına testere, kriko, cam şişe fırlattıklarını ifade etti.
Polis, zanlıların ayrıca kendilerini takip eden ekibe 3 el ateş ettiğini, izlerini kaybettirmek için Taşkent’te ormanlık alana girdiklerini söyledi.
Karanlık ormanda aracı park eden zanlıların koşarak kaçmaya çalıştığını ifade eden polis, Fırat Tuğalp’ın makul kuvvet kullanılarak yakalandığını açıkladı. Polis, Mavizdeniz’in ise Haspolat bölgesinde yakalandığını ifade etti.
Polis, araçta bulunan 2 kişinin ise kaçmayı başardığını söyledi.  Polis memuru kaçan şahıslardan biri olan Mehmet Kırlar’ın da 13 Mayıs 2022 tarihinde yakalanarak mahkemeye çıkarıldığını söyledi.
Polis, zanlıların soruşturmanın ardından teminata bağlandığını, Salih Mavizdeniz’in ise aranan şahıs ilan edildiğini kaydetti.
Polis memuru, Salih Mavideniz’in teslim olduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.
 
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