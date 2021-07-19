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Aydınköy'e ateş düştü

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Aydınköy'e ateş düştü
Aydınköy - Gaziveren Anayolu üzerinde, saat 15.00 sıralarında iki aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 14:50 sıralarında, Aydınköy - Gaziveren Anayolu üzerinde, Aydınköy’de sakin 23 yaşındaki Kadir KORHAN, yönetimindeki JN 201 plakalı araç ile Aydınköy istikametinden Gaziveren istikametine doğru seyrettiği sırada, Aydınköy dahilinde, Adapark Restoran önlerinde sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 31 yaşındaki Nedim ÖZBEK yönetimindeki NA 620 plakalı araç ile çarpıştılar..
Kaza sonucu JN 201 plakalı araç sürücüsü Kadir KORHAN olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan NA 620 plakalı araç sürücüsü Nedim ÖZBEK ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan
Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. 

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