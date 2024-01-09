Ayça Alav’ın zanlıları tutuklandı

Ayça Alav’ın öldürülmesiyle ilgili aranan şahıslar polisin düzenlediği operasyonla tespit edilerek tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, “22.12.2023 tarihinde, Lefkoşa’da Ayça Alav’ın iş yeri içerisinde öldürülmesi ile ilgili zanlı olarak aranmakta olan Kamerun uyruklu B.G.K. (E-32) ve V.S.M.T. (E-32), gerçekleştirilen operasyon sonucu tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.” denildi

