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Avustralyalı uyuşturucu baronu Buddle kendi ülkesine iade edilecek

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Deport kararı alınan ve Türkiye'ye teslim edilen Avustralyalı uyuşturucu baronu Buddle’ın kendi ülkesine iadesi için yasal işlemler devam ediyor

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Avustralyalı uyuşturucu baronu Buddle kendi ülkesine iade edilecek

İçişleri Bakanlığı, hakkında deport kararı alınan Mark Douglas Buddle’ın Türkiye Cumhuriyeti makamlarına teslim edildiği ve kendi ülkesine iadesi için yasal işlemlerin devam ettiğini kaydetti.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke güvenliği ve asayişin sağlanması adına Polis Genel Müdürlüğü ile başlatılan muhaceret çalışmaları sonucunda, kısa sürede ülkede izinsiz, suça karışmış veya kamu güvenliği açısından sakıncalı yabancı kişilerin tespiti ve deport edilmeleri ile ilgili adımların atıldığı, ülke güvenliği, halkın huzuru için çalışmaların devam edeceğinin kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.

Açıklamada, 11 Ağustos 2021 tarihinden itibaren KKTC’de yüksek gelire bağlı ikamet izni ile kalmakta olan Avustralya vatandaşı Mark Douglas Buddle’ın Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucunda kamu güvenliği açısından sakıncalı olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün, Mark Douglas Buddle hakkında bakanlığa yazmış olduğu raporunda, ilgili kişinin kamu huzuru ve güvenliği açısından sakıncalı olduğunun açıkça belirtildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“KKTC güvenlik güçlerinin raporu doğrultusunda, İçişleri Bakanımız Sayın Ziya Öztürkler’in talimatıyla, halkımızın huzur ve güvenliği açısından sakıncalı bulunan Mark Douglas Buddle hakkında 8 Temmuz 2022 tarihinde deport kararı alınmıştır.

Bakanlığımız tarafından 8 Temmuz 2022 tarihinde deport kararı verilen söz konusu şahıs, 10 Temmuz 2022 tarihinde Polis Genel Müdürlüğümüzün görevlendirdiği iki polis subayı nezaretinde, PC 1884 sefer sayılı uçakla Ankara’ya götürülmüş, burada Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına teslim edilmiştir. KKTC’den deport edilen Mark Douglas Buddle’ın Ankara’da kendi ülkesine iadesi için yasal işlemleri devam etmektedir.”

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