Avukatlık ofisinin kapısı kırılarak içeriye girildi





Barolar Birliği Başkanı Avukat Hasan Esendağlı’nın Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde bulunan ofisinin giriş kapısı, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından kırılarak içeriye girildi.

Olayın hırsızlık maksadıyla mı yoksa başka bir maksatla mı olduğu henüz bilinmiyor.

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendağlı, “Polise haber verdik, olay yeri inceleme ekibi incelemelerini yaptı. Şüphelendiğim herhangi biri yok. Polis kamera görüntülerini de inceleyecek, yakında faillerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ofiste hiçbir eşya çalınmadı” dedi.

