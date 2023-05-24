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Avukatlar birbirine girdi

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Girne Mahkemesi’nde Avukatlar İbrahim Demirtaş ve Hüseyin Koralp, tekme tokat birbirine girdi

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Avukatlar birbirine girdi
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Girne Kaza Mahkemesi’nde dün yaşanan akıl almaz olay herkesi şok etti.
Girne Kaza Mahkemesi avlusunda iki avukat, herkesin gözü önünde tekme-tokat kavga etti.
Avukatlar İbrahim Demirtaş ve Hüseyin Koralp’in birbirlerini ciddi şekilde darp ettikleri olay şaşkınlığa neden oldu.
Mahkeme personeli, avukat, polis ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında yaşanan kavgayı polis ekipleri ayırarak her iki avukatı da sakinleştirirken, söz konusu kavganın kişisel husumet nedeniyle çıktığı öne sürüldü.
Girne Mahkemesi’nde dün kavga eden iki avukat için Barolar Birliği cezai işlem başlattı başlattı.
Baro Konseyi her iki avukat hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve mensup oldukları Mahalli Barolara bildirim yapılması konusunda karar üretti.
 
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