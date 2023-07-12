Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı

Avukat Seyhan Yıldırım, Girne Mahkemesi yakınlarındaki ofisinde silahlı saldırıya uğradı, ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 21 yaşındaki Yiğit Balaç, Havalimanından kaçmaya çalışırken uçağın içinde polis tarafından yakalandı

Girne’de Avukat Seyhan Yıldırım, hukuk bürosu içinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.Olay dün saat 11.10’da meydana geldi.Girne Kaza Mahkemesi yakınlarındaki bürosunda 21 yaşındaki Yiğit Balaç tarafından silahla ayağından vurulan ve sol ayağının diz altından yaralanan avukat Yıldırım, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Saldırıyı gerçekleştiren Yiğit Balaç, Havalimanından Türkiye’ye kaçmaya çalışırken uçağın içinde polis tarafından yakalandı. Tutuklanan zanlı Girne Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.Öte yandan görgü tanıklarına göre silah sesinin ardından Yıldırım’ın ofisinden çıkan saldırgan, bölgeden koşarak uzaklaştı.Saldırgan, Seyhan Yıldırım'ı yaraladıktan sonra silahını yakınlarda bulunan harabe bir binaya attı. Söz konusu şahıs daha sonra tişörtünü de çıkararak çöp konteynerine atarak, olay yerinden uzaklaştı.Olayın görgü tanıklarından biri de Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay oldu. Bölgedeki bir kafede oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu söyleyen Özersay, hemen ardından bir adamın avukatın ofisinden çıkıp koşarak Türk mahallesine doğru koştuğunu söyledi.Girne’deki ofisinde silahlı saldırıya uğrayan ve ayağından yaralanan Avukat Seyhan Yıldırım, “olayı, kararı yaklaşan bir davaya yoruyorum” dedi. Kendisini vuran şahsı tanımadığını söyleyen Yıldırım, “Önceki gün biri aradı, kardeşinin muhacerette sorunu olduğunu söyledi, görüşmek istedi. Bu ara tatil nedeniyle ofise pek uğramıyordum ama ille de benimle görüşmek istediklerini söylediler, yarın gelin dedim, geldi ve bu olay yaşandı” şeklinde konuştu. Yıldırım, olayın “istinaf kararının önümüzdeki aylarda açıklanması beklenen bir dava ile ilgili olabileceğine inandığını” ifade etti.“Hala olayın şokundayım” diyen Yıldırım, “Polis çok hızlı hareket etti ve zanlıyı yakaladı. Onlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Yıldırım, “Eğer konu, benim yorduğum gibi davayla ilgiliyse geri adım atmayacağımı vurgulamak isterim” dedi. Yıldırım, sözünü ettiği davanın yıllardır devam ettiğini belirtti ancak içeriğiyle ilgili bilgi paylaşmadı.