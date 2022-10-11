Avukat Kaptanoğlu tutuklandı

Avukat Sırdaş Kaptanoğlu, iki müvekkilini dolandırdığı ve toplamda 147 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği iddiası ile tutuklandı





Lefkoşa’da farklı tarihlerde iki müvekkilini dolandırmakla suçlanan Avukat Sırdaş Kaptanoğlu tutuklandı. Toplamda 147 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği iddiası ile tutuklanan Kaptanoğlu, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis 28 Haziran 2021 tarihinde Lefkoşa'da hukuk davası açılması için Lefkoşa'da sakin Ömer Mendes'ten 2000 TL. 26.05.2022 tarihinde açılan davanın icra takip işlemi için yine Mendes'ten 2000 TL alıp herhangi bir dava dosyalamayarak sahtekarlıkla para temin suçunu işlediği gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının ayrıca 19 Nisan 2022 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında Adil Özdemir'den İktisat Bankası'na borcunu ödemek için 143,640 TL'sını alıp konu bankaya yatırmayarak emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediği gerekçesi yapılan şikayet bulunduğunu söyledi.

Polis şikayetler üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını yeni başlamış olup halen alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan emare olduğunu bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Çeliker zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



