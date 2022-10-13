Avukat Kaptanoğlu teminatla serbest

İki müvekkilini dolandırdığı ve toplamda 147 bin TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği iddiası ile tutuklanan Avukat Sırdaş Kaptanoğlu, teminatla serbest bırakıldı





Lefkoşa’da müvekkilinden dava açması için para alıp dava açmadığı gerekçesi ile polise şikayet edilen ve tutuklanan avukat Sırdaş Kaptanoğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, Sırdaş Kaptanoğlu’nun 28 Haziran 2021 tarihinde Lefkoşa'da hukuk davası açılması için Lefkoşa'da sakin Ömer Mendes'ten 2000 TL. 26.05.2022 tarihinde açılan davanın icra takip işlemi için yine Ömer Mendes'ten 2000 TL alıp herhangi bir dava dosyalamayarak sahtekarlıkla para temin suçunu işlediği gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis zanlının ayrıca 19 Nisan 2022 - 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında Adil Özdemir'den Iktisat Bankası'na borcunu ödemek için 143,640 TL'sını alıp konu bankaya yatırmayarak emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediği gerekçesi yapılan şikayet bulunduğunu söyledi. Polis şikâyetler üzerine zanlının tutuklandığını ve zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının davasında hazır bulunması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 150 bin TL'lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



