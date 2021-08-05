Avukat ailesi evsiz kaldı

Zümrütköy’de sabaha karşı çıkan yangın, Havva Avukat’ın evini kullanılamaz hale getirdi. Yangına uykuda yakalanan ve canlarını zor kurtaran aile fertleri evsiz kaldı. Yetkililerden ilgi görmeyen aile, yardım çağrısı yapıyor

Murat ASLANZümrütköy’de Havva Avukat’a ait evde dün saat 03.30 sıralarında, muhtemelen elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.Yangın nedeniyle evdeki tüm eşyalar yandı, ev kullanılamaz hale geldi, aile ise yuvasız kaldı.Yangına uykuda yakalanan ve canlarını zor kurtaran aile fertleri dün sabah Güzelyurt Belediye Başkanına ve Güzelyurt Kaymakamına ulaşarak birlikte kaldıkları yaşlı annelerini Kalkanlı’daki yaşlı bakım evine yerleştirmek istedi ancak tüm çabalara rağmen sonuç alamadı.Yaşlı bakım evi önünde kavurucu sıcakta saatlerce bekletilen Havva Avukat, PCR testi olmadığı için içeriye alınmadı.Bir bardak su bile ikram edilmeyen Havva Avukat, gün boyu bekledikten sonraKalkanlı’da oğlunun evine dönmek zorunda kaldı.Kavurucu sıcakta dışarıda kalan aileye devlet yetkililerinin sahip çıkmaması tepki topladı.Sosyal yardım maaşıyla hayatını sürdürmeye çabalayan Havva Avukat ve ailesi, şimdi kara kara ne yapacağını düşünüyor.Bir saat içerisinde evlerini ve tüm birikimlerini kaybeden, yanan evleri ile büyük bir sıkıntıya giren ailenin ne borçlanacak hali var ne de evi tamir edecek paraları…Evlerini tamir edebilmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekleyen aile, şu anda kalacak evleri olmadığı için geçici olarak akrabalarının yanında kalacak.Öte yandan aile fertlerinden Ahmet Tombul, HALKIN SESİ aracılığıyla yetkililere yardım çağrısı yaptı.Yangın anını anlatan Tombul, evin bir anda alevler içerisinde kaldığını, annesini komşuların yardımıyla zar zor dışarı çıkardıklarını söyledi.Yangın sonucu büyük zarar gördüklerini dile getiren Ahmet Tombul “Çok şükür yangından yara almadan kurtulduk. Evimiz çıkan yangın nedeniyle kül oldu. Kıyafetlerimiz ve eşyalarımız her şeyimiz yandı. Devletimizden ve yetkililerden yardım elini uzatmasını bekliyoruz. Evsiz kaldık, ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.Evsiz kalan Havva Avukat, Kalkanlı’daki yaşlı bakım evi önünde saatlerce bekletildi ancak içeriye alınmadı