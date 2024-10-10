banner913
banner932
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
AİHM’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Rum Yönetimi’ni suçlu bulması endişelere yol açtı
21 0
Türkan Şoray GAÜ'nün konuğu olarak KKTC'ye geliyor
Türkan Şoray GAÜ'nün konuğu olarak KKTC'ye geliyor
23 0
 
Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
Kuzey Kıbrıs, İstanbul’da tanıtımda
38 0
New York öncesi durum değerlendirmesi
New York öncesi durum değerlendirmesi
26 0
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
ABD, son 100 yılın en güçlü kasırgasından kaçıyor
48 0
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
THY’nin İstanbul-Seattle uçuşunda kaptan pilot hayatını kaybetti
90 0
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
Gönyeli Belediye Bulvarı, Gönyeli-Alayköy Rallisi nedeniyle geçici sürelerle trafiğe kapatılacak
26 0
banner1032

Avtepe – Derince anayolunda kaza… 1 ağır yaralı

banner1020

banner1045
Avtepe – Derince anayolunda kaza… 1 ağır yaralı
banner971
Avtepe – Derince Anayolu üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis açıklamasına göre, Beyro Yıldırım (E-57), yönetimindeki FD 414 plakalı araçla Avtepe’den Derince istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yoldan çıkarak tarlada takla attı. Yıldırım, kaza sonucu ağır yaralandı.

Sürücünün, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.