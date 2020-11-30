Avlanmaya yasak bölgede avlanan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı

Polisin dün ülke genelinde yaptığı rutin avcı kontrolleri sırasında, Mersinlik’te ava kapalı bölge olan 17 numaralı bölgede, Azganlık Barajına 500 metreden yakın mesafede avlandıkları sırada tespit edilen 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis basın bültenine göre, kanunsuz avlanan B.T. (E-34), S.T. (E-30), E.S. (E-40), Ç.U.(E-31), D.B. (E-39) ve D.M. (E-21) hakkındaki soruşturma devam ediyor.

