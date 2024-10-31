Ava kapalı günde, ava açık bölgede köpek gezdiren şahıslara para cezası

Dipkarpaz’da, Zafer Burnu-Domuz Mandıraları mevkiinde, dün sabah K.T.(E-45) ve M.K’nin (E-29) tasarruflarında bulundurdukları 21 baş av köpeğini ava kapalı bir günde, ava açık bölge içerisinde gezdirdikleri tespit edildi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, bahse konu şahıslara asgari ücretin yarısı oranında idari para cezası kesildi.

