Atıldığı bara arabasıyla daldı

Gemikonağı’nda tartışma çıkardığı gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından bardan dışarı çıkarılan kişi, aracını söz konusu güvenlik görevlilerinin üzerine sürdü, ardından barın içine daldı, beş kişi yaralandı

Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir barda “tartışma çıkaran” ve “öldürmek kastıyla” aracını bardaki güvenlik görevlileri üzerine sürerek beş kişinin yaralanmasına sebep olan 38 yaşındaki erkek şahıs aranıyor.Dün sabaha yakın saat 02.45 sıralarında Gemikonağı’nda faaliyet gösteren Excalibur isimli barda, müşteri olarak bulunan 38 yaşındaki isminin baş harfleri G.Ç. olan kişi, bar içerisinde tartışma çıkarıp huzursuzluk yarattığı gerekçesiyle mekândaki güvenlik görevlileri tarafından barın dışarısına çıkarılmasına sinirlenerek, aracı içerisinde kanunsuz olarak muhafaza ettiği levyeyi eline alıp tekrardan bar içerisine girmeye çalıştığı sırada yine güvenlik görevlileri tarafından bardan uzaklaştırıldı.Ardından, G.Ç., aracına binerek, güvenlik görevlilerini öldürmek kastıyla bulundukları yere doğru aracı sürüp söz konusu şahısları öldürmeye teşebbüs ettikten sonra, aracı ile barın camdan mamul kapısına kasten çarpıp, cam kapı ve bar içerisindeki muhtelif eşyaların kasten kırılmasına sebep oldu.Barda bulunan biri güvenlik görevlisi, dördü müşteri olmak üzere toplam beş kişi olay esnasında muhtelif yerlerinden yaralandı.Söz konusu şahıslar hastanede görmüş oldukları tedavilerinin ardından taburcu olurlarken, köprücük kemiği kırığı teşhisi ile bir şahsın tedavisine Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde halen devam ediliyor.Meselede zanlı G.Ç.’nin aranmakta olduğu ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.