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Aslanköy'de evinin bahçesindeki kuyuya düşen adam kurtarılamadı

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Aslanköy'de evinin bahçesindeki kuyuya düşen adam kurtarılamadı
Aslanköy’de evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen 77 yaşındaki Bekir Kudret hayatını kaybederken, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Abdul Hoque tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aslanköy’de dün saat 13.00 sıralarında evinin bahçesinde içinde su bulunan 8 metre derinliğindeki kuyuya düşen Bekir Kudret (E-77) hayatını kaybetti. Kudret’in kuyuya düşme sebebi henüz tespit edilemedi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün 13.00 raddelerinde Gazimağusa’da sakin Abdul Hoque (E-44) aniden rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan 21 Temmuz’da Gönyeli’de evinde ölü bulunan Yusuf Sine’nin (E-65) otopsisinde kan ve doku örnekleri alındı. Sine’nin ölüm sebebi ileri tetkiklerin ardından belli olacak.
 
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