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Askerlere yakalandılar

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Güney Kıbrıs’tan kaçak şekilde Kuzey’e geçmek isteyen beş kişi, Düzce’de askeri yasak bölge içinde görevli askerlere suçüstü yakalandı

Askerlere yakalandılar
 
Güney Kıbrıs’tan yasa dışı yollardan gelip Türkiye’ye gitmek isteyen zanlılar Hussein Alahmad, Basil Dbass, Abdul Cabbar Abdulhadi, Şaban Cuma ve Hüseyin El Madar tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mahir Türe olguları aktardı. Polis, zanlılar Hussein Alahmad, Basil Dbass, Abdul Cabbar Abdulhadi, Şaban Cuma ve Hüseyin El Madar önceki gün 1. Derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 22.03.2022 tarihinde GKRY’den gelip, Düzce’de askeri yasak bölge içinde görevli askerlere suçüstü yakalandıklarını ve Türkiye’ye gitmek istediklerini beyan ettiklerini anlattı. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti. Zanlılar mahkemeden, Suriye’deki savaş nedeniyle çaresiz olduklarını ve ailelerinin yanına Türkiye’ye gitmek istediklerini beyan etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.
 
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