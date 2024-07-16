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Askerlere yakalandı

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Küçük Kaymaklı’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney’den Kuzey’e geçiş yapan Suriye uyruklu Davut Aldavut, görevli askerler tarafından suçüstü yakalandı

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Askerlere yakalandı
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Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan Suriye uyruklu Davut Aldavut tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 14 Temmuz saat 20.30 sıralarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçmek için askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Küçük Kaymaklı bölgesindeki askeri birliğin içerisine giriş yaptığını söyledi.
Polis, zanlının görevli askerler tarafından suçüstü tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını, gerekli araştırmaların yapıldığını dile getirdi. Polis memuru, bu aşamada zanlının ülkede yasal bağı olmadığını ifade ederek, cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 
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