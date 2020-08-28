Aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu kaldırımdaki yayayı ezdi

Lefke'de bugün sabah saatlerinde aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada aracın çarptığı yaya yaralanırken, karnındaki ikiz bebeğin biri öldü.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 09:00 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde 23 yaşındaki kadın Gözde COŞAN, yönetimindeki LM 386 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu bankete çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkmasıyla yaşandı.

Gözde COŞAN'ın aracıyla kaldırımın üzerine çıktığı sırada kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Gemikonağında sakin Crıstına ZEYBEK’e çarptı. Kaza sonucu yaralanan Crıstına ZEYBEK ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından, yine ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan muayenesinde 6 aylık hamile olan Crıstına ZEYBEK’in karnındaki ikiz çocuklarından birinin ölü olduğu, kendisinin de sağ ayağının kırık olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Gözde COŞAN ise tutuklandı.

Polisten yapılan ikinci açıklamada ise trafik kazası sonrası yaralanan hamile yaya Cristina Zeybek'in yapılan kapsamlı doktor muayenesinde karnındaki bebeğin kaza öncesinde 3-4 günlük ölü olduğu, bebeğin ölümünün kazaya bağlı olmadığı tespit edildiği belirtildi.