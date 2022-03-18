Asansörde mahsur kalan öğrencileri itfaiye kurtardı

Akşam saatlerinde Gönyeli’de yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanının asansöründe yabancı uyruklu iki öğrenci mahsur kaldı.
Kısa sürede olay yerine giden Lefkoşa İtfaiye ekipleri iki şahsı mahsur kaldıkları asansörden kurtardı.
Büyük korku yaşayan öğrenciler, hızla imdadına yetişmelerinden dolayı itfaiye ekiplerine minnettar olduklarını dile getirdi.
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