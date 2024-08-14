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Asansör boşluğuna düşen market çalışanı yaralandı

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Asansör boşluğuna düşen market çalışanı yaralandı
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 Girne’deki bir süpermarkette çalışan 20 yaşındaki Yağmur Güzel asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre dün saat 14.00 sıralarında, Girne’deki bir süpermarkette çalışan Yağmur Güzel (K-20), market arabasını asansöre yüklediği sırada asansör boşluğuna düştü. Yağmur Güzel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alındı.
-İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı
Öte yandan polisin dün ülke genelindeki denetimlerinde ikamet izinsiz olduğu tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
 
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