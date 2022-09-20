Asal Şube önünde kaza korkuttu

Lefkoşa'da Asal Şube önünde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

Başkent Lefkoşa'da öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası korkuttu.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 12:20 sıralarında, Gzt. Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, 45 yaşındaki kadın Narin GÜNDEMİR yönetimindeki JV 179 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sağa doğru şerit değiştirmesi sonucu, o esnada cadde üzerinde aynı istikamete doğru seyreden 29 yaşındaki erkek Ahmet Enes GÜNGÖRDÜ yönetimindeki LY 646 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı.

Çarpmaya müteakip yoluna devam eden LY 646 plakalı araç, sağ yan tarafı üzerine devrilerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmekte.