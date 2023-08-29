Arsa dolandırıcılığından tutuklandı

Lefkoşa’da 50 yaşındaki bir kadının, hisseli olup tamamının kendisinin olmadığı tarlayı satmak amacıyla sahte satış vekaletnamesi hazırladığı ve tarlanın satışı için 8.000 sterlin kapora aldığı tespit edildi. Zanlının avukatı, müvekkilinin aklı melekelerinin yerinde olmadığını iddia etti

Lefkoşa’da, 50 yaşındaki isminin baş harfleri F.Ç olan bir kadının hisseli olup tamamının kendisinin olmadığı Değirmenlik’te bulunan tarlayı bir şahsa satmak amacıyla; dolandırmak kastı ile tarlanın kendisinin olduğunu gösteren sahte bir satış vekaletnamesi hazırlattıktan sonra, söz konusu şahıstan tarlanın satışına ilişkin kaparo olarak 8.000 Stg nakit parayı sahte davranışla temin ettiği tespit edildi.

F.Ç., “evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini”nden tutuklandı.

Mahkemede bilgi veren Polis memuru, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde Değirmenlik bölgesinde bulunan hisseli 128 dönüm arsanın 46 dönümüne sahip olmasına rağmen, tümümün kendisine ait olduğuna dair satış sözleşmesi hazırladığını söyledi. Polis, zanlının sahte satış sözleşmesiyle arsayı almak isteyen A. B. ile anlaşma yaptıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlının 128 dönüm arsayı 28 bin Sterlin paraya sattığını, ön ödeme olarak, 8 bin Sterlin aldığını açıkladı.

Polis, 27 Ağustos tarihinde müştekinin arsanın hisseli olduğunu öğrenmesi üzerine şikayetçi olduğunu, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi. Alınacak ifadeler ve incelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlının avukatı ise müvekkilinin aklı melekelerinin yerinde olmadığını ifade ederek, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

