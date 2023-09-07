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Arkadan araba çarptı, araç devrildi

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Arkadan araba çarptı, araç devrildi
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Hamitköy çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında başka bir aracın çarptığı araç devrildi, bir kişi hafif yaralandı. 

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre kaza, 18.30 civarında oldu.

Haspolat - Hamitköy ana yolunun Hamitköy çemberi yakınlarında, Ayşe Karpuz (K-30), yönetimindeki RR 343 plakalı araçla yolun üç şerit olduğu kısımda, soldan ikinci şeritte batıya doğru seyrettiği sırada dikkatsizce sol şeride geçmesi sonucu o esnada soldan birinci şeritte seyreden Zalihe Yarkınee (K-34) yönetimindeki MZ 038 plakalı araca çarptı .

Çarpmanın etkisiyle MZ 038 plakalı araç tavanı üzerine devrildi.

Kazad hafif yaralanan MZ 038 plakalı araç sürücüsü Zalihe Yarkıner, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, kaza mahallinde sağlık kontrolünden geçirildi .

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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