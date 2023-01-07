banner875
banner885
Pile, Akova’dan şen döndü
Pile, Akova’dan şen döndü
47 0
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Atlamalar, Atmalar ve Sprint Şampiyonası tamamlandı
10 0
 
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı
37 0
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
Yaşinses Yeşilova’ya, Aksel Karşıyaka’ya gitti
42 0
Aslan evinde fire vermedi
Aslan evinde fire vermedi
22 0
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
35 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
29 0
banner878

Arapköy kavşağında kaza: 1 yaralı

banner476

banner825
Arapköy kavşağında kaza: 1 yaralı

Girne - Değirmenlik dağ yolunda Arapköy civarında saat 16.45'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, Yunus Emre Uras (E-28), yönetimindeki PH 106 plakalı kamyonetle Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Arapköy ikinci kavşağı yakınlarında sola meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti.

Kamyonet, bu sırada karşı istikametten gelen Çağın Zort (E-38) yönetimindeki PL 786 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpma sonucu PH 106 plakalı araç sol yana devrildi. Kaza sonucu yaralanan PH 106 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Victor Kollie'nin (E-34) tedavisi kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi'nde sürüyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.