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Arapköy'de Son Durak-2 Operasyonu

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Arapköy'de, polis tarafından gerçekleştirilen “Son Durak-2 Operasyonu” sonucu yaklaşık 700 gram uyuşturucu madde ve gümrüksüz 360 paket sigara bulundu, bir kişi tutuklandı

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Arapköy'de Son Durak-2 Operasyonu
 
 
Girne Narkotik Şubesi Ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı. Aldığı ihbar üzerine takibe geçen narkotik önceki akşam gerçekleştirdiği Son Durak Operasyonu’nda 650 gram hintkeneviri, 28 gram kokain ve 360 paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan Ediz Kasap mahkemeye çıkarılırken, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mert Gürtuna, aldıkları ihbar üzerine 11 Ocak 2022 tarihinde saat 18.30 sıralarında Son Durak Operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi. Gürtuna, Girne’ye bağlı Arapköy bölgesinde zanlının kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada 23 paket halinde yaklaşık 650 gam ağırlığında hintkeneviri, 28 gram kokain ve 360 paket sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, uyuşturucunun yanı sıra maddeleri paketlemek için kullanılan şeffaf naylonların da incelenmek üzere emare olarak alındığını ifade etti. Polis memuru,  ele geçirilen maddelerin analiz için Devlet Kimya Laboratuvarına, uyuşturucunun sarılı olduğu paketlerin de parmak izi incelemesine gönderileceğini ifade etti.  Polis memuru Gürtuna, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar ve incelenmesi gereken emareler olduğunu ifade ederek, ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Yargıç Hazan Aksun, zanlı hakkında talep edilen 2 günlük süreyi onayladı.
 
 
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