Aranan üç kişi daha var

Gönyeli’de uyuşturucuyla yakalanan ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan Ürdünlü Osama İsmail’e iki gün daha tutukluluk verildi. Olayla ilgili üç kişi daha aranıyor

Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruf” suçundan tutuklanan Ürdünlü Osama İsmail dün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18 Ekim 2024 tarihinde huzurda bulunan zanlı ile arkadaşının uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını ve aynı gün harekete geçtiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlıların Gönyeli Bulvarında araçla hareket halinde tespit edildiklerini ve durdurulduklarını açıkladı. Polis, zanlıların araçtan çıkarak koşarak kaçtıklarını, zanlı İsmail’in 300 metre ileride makul kuvvet kullanılarak, yakalandığını ancak diğer zanlının kaçmayı başardığını açıkladı. Polis, zanlıya ikametgahının sorulduğunu ancak polise bilgi vermediğini, kendi imkanlarıyla Lefkoşa’daki evinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, eve gidildiğini, arama yapıldığını, zanlının yatak odasının kilitli olmasından dolayı anahtarın istendiğini, zanlının bu konuda da polise yardımcı olmadığını söyledi. Polis, kapının zorla açılarak yatak odasına girildiğini, yapılan aramada 300 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 30 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, ayrıca zanlının yatak odasında kasa tespit ettiklerini, yapılan arama sonucu anahtarı bularak kasayı açtıklarını, 2 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 87 bin TL ve 50 euro bularak emare aldıklarını dile getirdi. Polis, ayrıca uyuşturucu ayrışmakta kullanılan öğütücü, paketlemede kullanılan foil kağıtları da bulduklarını açıkladı.

Polis, zanlının 9 Mayıs 2024’ten beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, memuru, aranan 3 şahıs olduğunu, zanlıya ve kaçak şahsa ait 4 adet cep telefonlarının DATA incelemesinin sürdüğünü belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.