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Aranan bir kişi daha var

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Lefkoşa’da uyuşturucudan tutuklanan Mervan Bolat ile Ramazan Çember’in ardından suçla bağlantılı bir kişi daha aranıyor

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Aranan bir kişi daha var
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Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu ve alma suçlarından tutuklanan Mervan Bolat ile Ramazan Çember dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 24 Eylül 2024 tarihinde Ramazan Çember’in tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna yönelik alınan ihbar üzerine harekete geçtiklerini söyledi. Polis, Küçük Kaymaklıdaki iş yerinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının sorgusunda uyuşturucuyu Mervan Bolat’ın evine giderek aldığını söylediğini aktardı. Polis, zanlı Bolat’ın da aynı gün tutuklandığını, iş yerinde yapılan arama sırasında narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, merdiven altında gizlenmiş 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlattı.  Polis, zanlının uyuşturucuyu 20 Eylül’de aranan bir şahıstan 5 gram olarak aldığını, bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini kaydetti.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydeden polis,

uyuşturucunun tedariki ile ilgili araştırma yaptıklarını, kamera görüntülerinin incelendiğini açıkladı. Polis, aranan bir şahıs olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 7  gün ek süre talep etti.

Yargıç, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

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