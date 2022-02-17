Aranan bir kişi daha var

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Saldırı sonrası olay yerinde havaya ateş açan Falyalı'nın koruması Türkistan Gülce’ye ait silahta henüz tespit edilemeyen bir şahsa ait parmak izi tespit edildi

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Çatalköy'de meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde, kullanma, taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Türkistan Gülce ve Halil Işık dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin olayla ilgili olguları aktardı. Özmüezzin huzurda bulunan zanlılar Türkistan Gülçe ve Halil Işık'ın Halil Falyalı'nın korumaları olduğunu ve 8 Şubat 2022 tarihinde Halil Falyalı’ya karşı düzenlenen silahlı saldırı sırasında olay yerine geldikleri sırada zanlı Gülce' nin 2 el zanlı Işık'ın ise 3 el havaya ateş ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan soruşturma neticesinde zanlıların kullanmış oldukları 9mm'lik tabancaların tespit edildiğini ve emare alındığını balistik incelemesini başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin  soruşturmasının sürdüğünü, Gülce’ye ait silahta henüz tespit edilemeyen bir şahsa ait parmak izi tespit edildiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlıların birer gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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