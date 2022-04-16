Aranan beş kişi daha var

Lefkoşa’da şüpheli işlem yapılarak banka hesabına 243 bin TL yatırılması üzerine tutuklanan Kemal Buba’nın ardından olayla ilgili Mustafa Kemal Lökcü de tutuklandı





Lefkoşa’da Noter tasdik memurluğu ve Gayrımenkul & Yatırım Danışmanlığı yapan ve yurtdışında yaşayan birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243 bin 200 TL paranın zanlı Kemal Buba’ya ait hesaba yatırılması üzerine zanlı Buba’nın ardından Mustafa Kemal Lökcü de tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlı yakınları zanlıların önünü kapayarak gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Davulcu, olayla bulguları aktardı. Davulcu, zanlı Kemal Buba ve Mustafa Kemal Lökcü’nün Bilişim Suçlarına ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı Hareket suçlamalarıyla tutuklandıklarını belirtti. Polis, huzurda bulunan zanlı Kemal Buba’nın 12-13 Nisan 2022 tarihleri 22.00 - 06.30 saatleri arasında kullanımında bulunan ve başka bir şahsa ait bir banka nezdinde faaliyet gösteren “Local Pay” isimli mobil ödeme sistemine kayıtlı hesaba, daha önce benzeri işlemler ile ilgili kart sahiplerinin harcamaları kendileri yapmadıkları yönünde (Charge-Back) şikâyette bulunulan yurt dışındaki birçok bankalardaki 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli bir şekilde işlem denendiği ve bu işlemlerden toplam 243.200 TL paranın Kemal Buba’nın kullanımında bulunan hesaba geldiği, gelen paranın ayni gün Local Pay ödeme sistemine üye bir işyerine gönderildiği tespit edildiğini söyledi. Polis yapılan şikâyet üzerine zanlı Kemal Buba’nın tutuklandığını ve başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta yapılan beyanların teyit ve tekzibinin yapılması gerektiği ve halen daha banka hesap işlemlerinin incelemesinin sürdüğünü belirtti. Polis, zanlı Kemal Buba’nın cep telefonunda yapılan incelemede Whatsapp isimli programda Mustafa Kemal Lökcü’nün şüpheli işlemlerle ilgili ses kaydı ve yazışmaları olduğunu anlattı. Polis, zanlı 1’in şüpheli işlemlere karşılık yüzde 35’ini kendisinin alacağını söylediğini ancak bankanın şüpheli işlemi bloke ettiğini belirtti. Polis, aranan 5 kişi olduğunu ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söyleyerek, iki zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

