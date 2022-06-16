Araçtan tabanca, mermi ve uyuşturucu kalıntısı çıktı

Demirhan’da Özcan Hangün’ün aracında yapılan aramada Hangün’ün tasarrufunda uyuşturucu kalıntısı olan cam pipo, muşka ve göz yaşartıcı sprey bulunurken, Hangün’ün yanında bulunan Babajan Hudayberdiev’in üzerinde ise tabanca ve 9 adet canlı mermi ele geçirildi



Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf, Tecavüzkâr alet taşıma ve Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Özcan Hangün ve Babajan Hudayberdiev mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Ulaş Ursavaş, zanlı Özcan Hangün ve zanlı Babajan Hudayberdiev’in Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf, Tecavüzkâr alet taşıma ve Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 14.06.2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa- Mağusa anayolunda Demirhan bölgesinde zanlı Özcan Hangün’ün aracının bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve arama yapıldığını anlattı. Polis, Hangün’ün tasarrufunda uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve öğütücü, demirden mamül muşka ve göz yaşartıcı spreyin bulunup emare alındığını belirtti.

Polis, zanlı ve Babajan Hudayberdiev’in tasarrufunda ise 9 milimetre çapında tabanca ve 9 adet canlı merminin bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Özcan Hangün’ün gönüllü ifadesinde tabanca ve mermilerin kendisine ait olduğunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



