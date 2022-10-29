Araçta uyuşturucu ile yakalandı

Gönyeli’de park halinde bulunan aracın sürücüsü 22 yaşındaki Bayram Çolak’ın tasarrufunda 13 gram hint keneviri türü uyuşturucu ele geçirildi





Gönyeli Ulus Sokak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, tasarrufunda yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan 22 yaşındaki Bayram Çolak tutuklandı.

Zanlı Bayram Çolak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Atabek, olguları aktardı.

Polis, 27.10.2022 tarihinde saat 14:30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, Gönyeli’de, Ulus Sokak’ta bulunan toprak alan içerisinde park halinde tespit edilen salon araç sürücüsü Bayram Çolak’ın tasarrufunda yaklaşık 13 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare olarak alındığını ve suçüstü tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının konu maddeyi aranan bir şahıstan 26 Ekim’de 14 gram olarak satın aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, aranan bir zanlı olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

