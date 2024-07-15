Araçta uyuşturucu

Güzelyurt’ta trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında bir araçta bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 14 adet hap tespit edildi

Güzelyurt’ta Manisa Bulvarı üzerinde, önceki gece saat 20.00 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında EN 671 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Mohammad Tyyab Dad ile 23 yaşındaki Oussama Hilali’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerlerinde, eşyalarında ve araçta arama yapıldı. Aramalarda, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve satışı yeşil reçeteye tabi olan toplam 14 adet hap tespit edildi.

Tutuklanan iki zanlı dün mahkeme huzurun a çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 13 Temmuz 2024 tarihinde 19:45 raddelerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şubesinde görevli polis ekibi tarafından Manisa Bulvarı Güzelyurt’ta rutin trafik kontrolü yapıldığı esnada kontrol amaçlı durdurulan bir araçta yapılan kontrolde araç içerisinde sağ arka koltukta yolcu olarak bulunan zanlı Oussama Hilali’nin şüpheli hareketlerinden dolayı üzerinde ve tasarrufunda bulundurduğu siyah renk deriden mamul Endi Roma yazılı çantada yapılan aramada bir adet Malboro sigara paketi içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis ayrıca yine aynı araçta yolcu olarak bulunan zanlı Mohammad Tyyab Dad’ın üzerinde yapılan aramada sol ön pantolon cebi içerisinde yeşil reçeteye tabi 14 adet Lyrica türü hap tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve akabinde vermiş oldukları gönüllü ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, zanlılar üzerinde bulunan uyuşturucu olduğu düşünülen madde ile hapların analize gönderileceğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

