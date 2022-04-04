Araçta uyuşturucu bulundu

Polis, Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde gerçekleştirdiği kontrol sırasında Douglas Njovu’nun aracında sentetic cannabiod türü uyuşturucu ele geçirdi



Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde önceki gün kontrol maksatlı durdurulan 23 yaşındaki Douglas Njovu’nun kullanımındaki ve 23 yaşındaki Nkandu Nkandu’nun da yolcu olarak bulunduğu araçta, yaklaşık bir gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. İleri soruşturmada da Douglas Njovu’nun kalmakta olduğu Lefke’deki ikametgahında içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu.

Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde gerçekleştirilen kontrolde tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Douglas Njovu ve Nkandu Nkandu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ahmet Sonat olguları aktardı. Polis, zanlı Douglas Njovu ve zanlı Nkandu Nkandu’nun Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02.04.2022 tarihinde Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik deneyimi esnasında zanlı Douglas Njovu’nun kullandığı ve zanlı Nkandu Nkandu’nun yolcu olduğu araçta polis ekibi tarafından yapılan arama neticesinde paspasın üzerinde folyo kağıda sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında sentetic cannabiod türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Njovu’nun Lefke’deki ikametgahında yapılan aramada bir adet içinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare alındığını anlattı. Polis tahkikatın yeni başladığını alınacak ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.



