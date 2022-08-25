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Araçta soygun

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Girne’de bitcoin satacakları bahanesiyle buluştukları Emmanuel Atoybi’nin aracı içerisinde oturduğu bir esnada elindeki cep telefonunu ve araçta çanta içindeki 10 bin TL ve 230 doları çalan iki kişiden biri tutuklandı

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Araçta soygun
 
Girne'de meydana gelen soygun suçuyla ilgili tutuklanan Nijeryalı Ovie Princewill Egbo mahkemeye çıkarıldı.
Girne adli şubede görevli polis memuru İlyas Güney olguları aktardı.
Güney,  Ovie Princewill Egbo’nun 02.08.2022 tarihinde Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletme önünde aranmakta olan Ochuko Kpemuki ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın bitcoin satacakları bahanesiyle buluşmuş oldukları Emmanuel Atoybi’nin PC 254 plakalı aracı içerisinde sürücü koltuğunda oturduğu bir esnada elinde tutmakta olduğu iphone 8 plus marka cep telefonunu arka koltukta bebek çantası içerisindeki tamamı 100lük banknotlardan oluşan 10 bin tl nakit parayı ve sürücü koltuğunun altında muhafaza edilen çanta içerisindeki 230 doları, 3 adet USByi sirkat edip kaçtıkları esnada peşlerine düşen müştekinin cep telefonunu geri aldığı sırada müştekiyi itekleyip sol baş parmağını ısırıp soygun suçunu işlediğini söyledi. Polis, zanlının soruşturma amaçlı tutuklandığını, tahkikatın tamamlandığını ülkede işsiz ve kayıt dışı bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.
Mahkeme zanlıyı 70 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.
 
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