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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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Lefkoşa - Güzelyurt ana yolunda dün gece 22.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, araçta sıkışan sürücü Alparslan Şermet'i itfaiye ekipleri kurtardı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre 27 yaşındaki Alparslan Şermet, yönetimindeki EZ 520 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Alayköy Sanayi Bölgesi K-Met Food isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje düşerek aydınlatma direğine çarptı .

Kaza sonucu yaralanan ve araçta sıkışan araç sürücüsü Alpaslan Şermet, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak ambulans ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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