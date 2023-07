Araçta 56 hap bulundu

Güzelyurt’ta bir süpermarketin araç park yerinde 22 yaşındaki Ahmet Özkan’ın kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 56 adet hap tespit edildi, iki kişi tutuklandı

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir süpermarketin araç park yeri içerisinde 22 yaşındaki Ahmet Özkan’ın kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 56 adet hap tespit edilerek emare olarak alındı.Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Eren Can Aslan tutuklandı.Güzelyurt’ta meydana gelen " ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hareket suçundan" tutuklanan zanlılar Ahmet Özkan ve Eren Can Aslan mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Görkem Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı 8 Temmuz 2023 tarihinde saat 19.45 raddelerinde Güzelyurt'ta MACRO isimli süper marketin araç park alanı içerisinde park halinde bulunan ve şüpheli görülen zanlı Ahmet Özkan'ın sorumluluğundaki JK 813 plakalı araçta cürümleri önleme şubesi personeli tarafından yapılan arama neticesinde; konu aracın ön kısmındaki torpido gözü içerisinde 56 adet yeşil reçeteye tabi olan alyse marka hap tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini ve zanlının tutuklandığını söyledi. Polis akabinde zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu hapları aynı gün Güzelyurt'ta sakin zanlı 2 Eren Can Aslan'dan 700 TL karşılığında satın aldığını itiraf etmesi üzerine Aslan’da tespit edilerek tutuklandığını ve konu ile alakalı olarak vermiş olduğu gönüllü ifadesinde bahse konu suçu işlediğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak mahkemeden alınan arama emri ışığında her iki zanlının ikametgahında arama yapıldığını ancak kanunsuz birşeye rastlanmadığını belirtti. Polis memuru Görkem Taşlı zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınan ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapda 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Huzuruna verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.