Aracında ve evinde uyuşturucu bulundu

Lefkoşa’da 29 Kasım’da ele geçirilen 23 gram uyuşturucuyla ilgili olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Ege Karabulut tutuklandı. Karabulut’un aracında ve ikametgahında 13 gram uyuşturucu bulundu





Lefkoşa’da 29 Kasım’da Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 23 gram ağırlığında hintkeneviri tasarrufu meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 25 yaşındaki Ege Karabulut tutuklandı.

Karabulut’un aracında ve ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 13 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare alındı.

Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlılar Azaz Amin ve Gulzaib Gulzaib’in ardından tutuklanan Ege Karabulut mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Fadıl Metin, iki zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptıklarına dair bilgi alındığını söyledi. Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa’da bir kafede tespit edildiğini ve zanlı 2 Gulzaib Gulzaib’in tasarrufunda 20 gram, araçlarında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Ege Karabulut’un 1 Aralık’ta meseleyle bağlantısı olduğu belirlenerek tutuklandığını belirtti. Polis, aracında yapılan aramada 10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, öğütücü içinde 3 gram yine hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile piponun emare alındığını söyledi. Polis, aranan kişiler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek emareler olduğunu söyleyerek zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

