Aracında 28 gram uyuşturucuyla yakalandı

Lefkoşa’da 29 yaşındaki Hasan Dikkaya’nın aracında 28 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 28 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 29 yaşındaki Hasan Dikkaya dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 18 Aralık 2023 tarihinde, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da İstanbul Sokak’ta RU006 plakalı aracıyla seyreden zanlının devriye gezen ekipler tarafından durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının aracında yapılan aramada 28 gram hintkeneviri ele geçirildiğini belirtti. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi Lefkoşa’da tanımadığı bir şahıstan aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



