Aracın plaka ve şasi numaralarını değiştiler

Mağusa’da muayene için getirilen bir aracın plaka ve şasi numarasının başka araca ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili tutuklanan iki kişinin salon aracı Türkiye’ye götürüp, plaka ve şasi numaralarını, aynı model başka bir araca takıp ülkeye gümrüksüz şekilde geri getirdiği tespit edildi

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Araç Muayene Şubesi'ne önceki gün yeni mal sahibi olan şahıs tarafından muayenesi yapılmak üzere getirilen bir salon araçta yapılan kontrolde, bahse konu aracın plaka ve şasi numarasının başka bir araca ait olduğu tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, 23 yaşındaki isminin baş harfleri Y.C. ve 23 yaşındaki isminin baş harfleri A.C.’nin, Y.C. adına kayıtlı sol direksiyonlu salon aracı Türkiye’ye götürüp, plaka ve şasi numaralarını, aynı marka ve model sağ direksiyon başka bir araca takıp ülkeye gümrüksüz şekilde geri getirdiği saptandı.

Y.C. ve A.C. gümrüksüz araç tasarruf etmekten tutuklandı.

Zanlılar dün sabah Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı ve aleyhlerine soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

