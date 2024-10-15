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Aracın jant kapaklarını çaldı

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Gönyeli'de park halindeki bir aracın dört adet jant kapağını çalan 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Zeeshan Sultan, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Tutuklanan zanlı, jant kapaklarını şu an yurtdışında bulunan aracına taktığını anlattı

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Aracın jant kapaklarını çaldı
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Gönyeli Işıl Sokak’ta, 6 Ekim tarihinde saat 21.30 sıralarında, park halinde bulunan bir aracın jant kapakları çalındı. İleri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 21 yaşındaki Pakistan uyruklu Zeeshan Sultan tutuklandı.

Zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 6 Ekim 2024 tarihinde saat 21.33'te Yenikent-Gönyeli'de sakin Ç.K.’nin kullanımında bulunan ve kaldırımında park halinde Ford Fiesta marka salon aracın toplam değerleri 5 bin TL olan 4 adet jant kapağını çaldığını söyledi. Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden ve yapılan araştırmalar neticesinde 12 Ekim 2024 tarihinde tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının jant kapaklarını şu an yurtdışında bulunan aracına taktığını söylediğini, bunun üzerine jant kapaklarının tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü bir ifade vererek suçunu kabul ettiğini, bir restoranda paketçi olarak çalıştığını söyledi. Polis, zanlının aleyhine getirilen davaları da kabul ettiğini belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakit teminat yatırması, 100 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve  haftada 1  gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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