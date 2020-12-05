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Aracın deposundan mazot çalarken yakalandılar

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Mağusa’da bir TIR’ın mazot deposundan mazot çalan Türkmenistan uyruklu üç kişi, devriyede bulunan polisler tarafından suçüstü yakalandı

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Aracın deposundan mazot çalarken yakalandılar
 
 
Gazimağusa’da Üç Çakırlar Caddesi’nde park halinde bulunan NC 427 plakalı TIR aracın saat 22.00 raddelerinde mazot deposundan mazot sirkat etmekte olan Türkmenistan uyruklu GahrymanHojiyov, AtamuratEreshov ve Ahmet Achilov, devriyede bulunan cürümleri önleme şubesi ekibi tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.
Zanlılar dün sirkat suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.
77 litre mazot emare alındı
Aynı gün olay yerinde yapılan inceleme ve aramada zanlıların tasarrufunda bulunan ve zanlı 1’e ait DU 440 plakalı araç içerisinde mazot dolu 3 adet 19 litrelik su damacanası, bir adet mazot dolu 20 litrelik beyaz bidon ve olay yerinde kullandıkları biri 157 cm diğeri de 190 cm uzunluğunda 2 adet su hortumu ve 77 litre mazot emare olarak alındı.
 
 
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