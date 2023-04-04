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Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda

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Lefkoşa’da önceki gece kiralık bir araç sürücüsünün çarptığı yaya, yoğun bakıma alındı, sürücü tutuklandı

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Aracın çarptığı yaya yoğun bakımda
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Lefkoşa’da önceki gece kiralık bir araç, yayaya çarptı.
Kaza saat 23.40’ta Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda meydana geldi.
ZNG 948 plakalı araçla dikkatsiz şekilde batı istikametine seyreden 30 yaşındaki Boris Kemka Tchinda Lambou, Honda ışıklarına geldiği esnada yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışan kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahsa çarptı.
Kazada ağır şekilde yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Araç sürücüsü tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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