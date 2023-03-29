Aracın çarptığı Cumali Acar yaşamını yitirdi

Gazimağusa'da 22 Mart’ta İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Recep Keser yönetimindeki aracın çarptığı 53 yaşındaki yaya Cumali Acar, tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, bugün yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

