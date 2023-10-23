Aracın çarptığı 18 yaşındaki genç yoğun bakımda

Lefkoşa’da 20 yaşındaki Nijeryalı genç, kullandığı araçla yolu yaya olarak geçmeye çalışan 18 yaşındaki Zemzem İclal Büte’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Büte, yoğun bakıma kaldırıldı. Sürücü ise tutuklandı

Lefkoşa’da önceki akşam saatlerinde bir aracın çarptığı yaya Zemzem İclal Büte, ağır yaralandı.

20 yaşındaki Nijerya uyruklu Musharraf Oladimeji Oguntunde’nin kullandığı aracın çarptığı Büte, savrularak başka bir aracın önüne çarparak yol içine düştü. Büte, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis bültenine göre kaza önceki akşam saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde meydana geldi.

HP 756 plakalı salon aracı soldan ikinci şeritte güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan 20 yaşındaki Musharraf Oladimeji Oguntunde, seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. isimli iş yeri önlerine geldiğinde, o esnada yolu sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan 18 yaşındaki Zemzem İclal Büte’ye çarptı.

Çarpma sonucu yolun sağına doğru savrulan yaya, karşı yönden soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kazayı görüp yol içerisinde duran 38 yaşındaki Hatice Bolat yönetimindeki UG 350 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yola düştü.

Kazada yaralanan Zemzem İclal Büte, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

HP 756 plakalı salon araç sürücüsü Musharraf Oladimeji Oguntunde ise tutuklandı. Oguntunde, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21 Ekim 2023 tarihinde saat 19.10 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi boyunca HP 756 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Musharraf Oladimeji Oguntunde’nin seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Necipoğlu Ltd. önlerine geldiğinde, o esnada yolu sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Zemzem İclal Büte’ye aracının ön sağ kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, çarpma sonucu yolun sağına doğru savrulan yayanın karşı yönden soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden ve kazayı görüp yol içerisinde duran Hatice Bolat yönetimindeki UG 350 plakalı aracın ön kısmına çarpıp yol içerisine düştüğünü ifade etti. Polis, kazada ağır yaralanan yayanın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını, bilincinin kapalı olduğunu, hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yoğun bakıma alındığını söyledi. Polis, zanlının ise kazanın ardından tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Zanlıdan uyuşturucu testi için kan örneği alındığını kaydeden polis, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

